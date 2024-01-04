حصاد 2023.. وكيل الصحة بسوهاج: 3.1 مليون مواطن حصلوا على الخدمات الطبية

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية لـ 3 مليون و 139 ألف و 723 مواطنا بمستشفيات المحافظة خلال العام 2023.

وقال "أبوهاشم" أن مستشفيات المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات للمواطنين والتوسع بوحدات الرعاية المركزة وأقسام الغسيل الكلوي وغيرها من الأقسام المهمة وكذلك تطوير دائم علي مستوي التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة موضحاً أنه تم إمداد المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية المختلفة و أجهزة المعامل والمناظير و العمليات و أجهزة العلاج الطبيعي و غيرها من الأجهزة التشخيصية المهمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن هناك 9 مستشفيات تشهد تطويرا شاملا بها وتقدم خدماتها بأماكن بديلة لخدمة المواطنين دون توقف حتي الانتهاء من تطويرها.

ولفت إلى أن الخدمات المقدمة شملت تقديم الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية لمليون و 897 ألف و 681 مواطن بمختلف التخصصات ، وتردد علي أقسام الإستقبال والطوارىء 606 ألف و 397 مواطن ، وقدمت وحدات وأقسام الغسيل الكلوي 434 ألف و 442 جلسة غسيل كلوي ، و تقديم 138 ألف و 105 جلسة علاج طبيعي للمرضي المترددين علي أقسام العلاج الطبيعي ، وتردد علي وحدات العناية المركزة بالمستشفيات 6 ألاف و 375 مواطن و علي الحضانات 5 ألاف و 506 طفل مبتسر، وتم إجراء 13 ألف و 235 عملية جراحية كما تم إجراء 5 ألاف و648 عملية ولادة ما بين قيصرية وطبيعية ، وتم حجز 53 ألف و 98 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة، وحصل 412 ألف و 78 مواطن علي الخدمات المعملية.

وأكد أبوهاشم أن فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي تمارس عملها بصورة يومية بجميع المستشفيات وذلك لمتابعة سير العمل بها وتقديم الخدمات للمرضي علي أكمل وجه.

وأشاد وكيل صحة سوهاج بالفرق الطبية والفنية والإدارية بالمستشفيات وتضحياتهم المستمرة لخدمة المرضي ، مقدماً لهم خالص شكره وتقديره علي جهودهم الحثيثة لخدمة المرضي.