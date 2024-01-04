"فرانس 24": إسرائيل تشن ضربات دامية بغزة مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال حملته لتدمير حماس، عن مزيد من الضربات في مدينة غزة وحولها، وهي الآن منطقة قتال ودمار هائل، وخاصة خان يونس، أكبر مركز حضري في جنوب الأراضي المحاصرة، بحسب ما ذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الخميس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط "عشرات الشهداء وأكثر من 100 جريح في القصف الجوي والمدفعي الهمجي المستمر لمنازل المواطنين في قطاع غزة."

كما تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله، حيث قتلت ضربة إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، القيادي في حركة حماس ومؤسس الجناح العسكري للحركة صالح العاروري، الذي كان من المقرر دفنه اليوم.

فيما تقدر الأمم المتحدة أن 1.9 مليون من سكان قطاع غزة قد نزحوا، وحذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر المجاعة والأمراض، مع دخول كمية ضئيلة فقط من المساعدات إلى القطاع.

بالإضافة إلي ذلك، تصاعدت التوترات الإقليمية أكثر بعد انفجارين مزدوجين في إيران، يوم أمس الأربعاء، أسفرا عن مقتل 84 شخصا، بالقرب من قبر الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية عام 2020 في العاصمة العراقية بغداد.