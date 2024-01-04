"تعليم القاهرة" توجه بتوفير الدعم والرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين

أكد ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على أهمية توفير الدعم والرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويجب أن يكونوا متساويين فى الحصول على الحقوق الممنوحة لغيرهم .

واحتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمى للغة برايل.

ويرتبط الإحتفال باليوم العالمى لبرايل بمولد مؤسس هذه اللغة ( لويس برايل)، الذي ولد فى نفس اليوم عام ١٨٠٩ بمدينة كوبفراي إحدى مدن باريس عاصمة فرنسا.

واستوحى برايل الفكرة من ضابط في الجيش الفرنسي ابتكر طريقه مشفرة يستطيع بها الجنود التخاطب دون كلام .

تتكون لغة برايل من عرض لرموز الأبجدية والرقمية من خلال (٦) نقاط، والتي تمثل الحروف والأرقام، ويمكن التعرف عليها باللمس، بما في ذلك رموز العلوم والموسيقى والرياضيات، وتستخدم لغة برايل في إنتاج الكتب والمطبوعات المكتوبة بالخط المرئي، وهذا يساعد المكفوفين في الحصول على المعلومات الهامة، ما يُحقق الكفاءة والمساواة.

وتعد طريقة برايل، هي وسيلة الاتصال الوحيدة للمكفوفين في مجال التعليم والتعلم والإطلاع على الاتصالات المكتوبة، وذلك في سياق الدمج الاجتماعي، وهذا ما نصت عليه المادتان ( ٢١ ، ٢٤ ) من اتفاقية حقوق الأشخاص.