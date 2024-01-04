تعليم القاهرة: انتظام امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

قال أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتظمت اليوم، حيث أدى طلاب الصف الرابع الإبتدائي الامتحان في مادتي العلوم وتكنولوجيا، وأدى طلاب الصف الخامس والسادس الامتحان فى مادتي "علوم ومهارات، ورياضيات"، فيما أدى طلاب الصف الأول و الثاني للمرحلة الإعدادية الامتحان فى مادتي التربية الدينية والتربية الفنية).

وأشاد موسى بانضباط العملية الإمتحانية، مؤكداً توفير الجو الملائم للطلاب حيث أطلع على أوراق الامتحانات والتأكد من المواصفات الفنية للورقة وجودة طباعتها، وتحاور مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومناقشتهم فيه.

وأكد موسى الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية وعدم أستخدام التليفون المحمول للطلاب والمعلمين.

وأجرى مدير تعليم القاهرة جولة تفقدية بلجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤ /٢٠٢٣ بمدرسة مصر المستقبل المتميزة لغات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية، وتابع سير أعمال امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية و الإعدادية.

وجاء ذلك بحضور وفاء رضا مدير عام الإدارة، ومحمد الشابورى وكيل الإدارة، وكان فى استقبالهم منى زكى مدير المدرسة.

وأكد الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية وعدم استخدام التليفون المحمول للطلاب والمعلمين .

وأشار مدير المديرية إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتظمت اليوم وفق الجداول المعلنة والمعتمدة .

وأشاد بانضباط العملية الإمتحانية مؤكداً توفير الجو الملائم للطلاب حيث اطلع على أوراق الامتحانات والتأكد من المواصفات الفنية للورقة وجودة طباعتها.