مائل للدفء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال الصعيد وبارد علي باقي الانحاء.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى 12 درجة .