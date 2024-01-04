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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد استهداف "أبو تقوى".. الطائرات تحلق في سماء بغداد

حركة النجباء التابعة
حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي
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قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن كثير من الطائرات تحلق في سماء العراق بعد استهداف قائد من حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي ومساعده.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الوضع الأمني والأجهزة الأمنية في حالة استنفار كبير، “الطائرات تجوب سماء بغداد منذ استهداف "أبو تقوى" أحد قادة حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي".

وتابعت أن هناك اجتماع أمني طارئ برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وسيكون هناك بيان للحكومة العراقية بشأن هذا الاستهداف على قيادي ومسؤول عسكري بطائرة مسيرة، وحركة النجباء هي واحدة شمن أكبر الحركات في العراق التابعة للفصائل المسلحة وهو ليس الاستهداف الأول.

العراق حركة النجباء استهداف أبو تقوى مقر الحشد الشعبي ببغداد