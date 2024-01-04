رونالدو يحصد جائزة "مارادونا"

توج الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودى، بجائزة مارادونا المقدمة من "جلوب سوكر" بدبي، لأفضل هداف فى العالم.

حيث أعلن الحساب الرسمي لجوائز "جلوب سوكر"، اليوم الخميس، فوز كريستيانو رونالدو بجائزة مارادونا لأفضل هداف في العالم، بعدما اعتلى قمة هدافى العالم فى آخر 2023 متفوقاً على هاري كين.

واعتلى الدون قائمة هدافي العالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونيخ الألمانى، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، صاحبي المركز الثاني والثالث برصيد 52 هدفًا، وأيضًا النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى الرابع بـ50 هدفًا.

وكشف الحساب الرسمى لـ "جلوب سوكر"، أن رونالدو أصبح الهداف التاريخي لعالم الساحرة المستديرة برصيد 873 هدفًا.