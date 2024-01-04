زي النهاردة.. وصول المركبة الفضائية "لونا 1" إلى جوار القمر

تمر علينا اليوم الخميس الموافق 4 شهر يناير، ذكرى وصول المركبة الفضائية" لونا 1 إلى جوار القمر وأصبحت أول مركبة فضائية تصل إلي القمر وجاء ذلك في 4 شهر يناير عام 1959.

المركبة الفضائية لونا 1

تعتبر مركبة لونا 1 هي المركبة الأخيرة من سلسلة واي إي1، وقد أطلقت الصحافة السوفيتية على القمر الصناعي والصاروخ الذي يحمل مركبة لونا 1 اسم صاروخ الفضاء السوفيتي" ميتشا".

و صرح ألكسندر كازانتسيف كاتب برافدا، ان اسم ميتشا (باللغة الروسية)‏ تعني الحلم، بينما سمى مواطنو موسكو المركبة باسم لونيك، مزيج من لونا بمعنى القمر وسبتنكر اسمها إلى لونا 1 في عام 1963.

تشغيل القمر الصناعي

ويعمل القمر الصناعي الكروي ببطاريات أكسيد الزئبق ومراكم الفضة والزنك. واستعانت المركبة بخمس هوائيات في نصف الكرة الأرضية، لأغراض الاتصال، كما احتوت المركبة الفضائية أيضا على معدات لاسلكية بما في ذلك جهاز إرسال التتبع وأنظمة القياس عن بعد. لم يكن هناك نظام دفع في المركبة.

تصميم المركبة

تم تصميم مركبة لونا 1 للهبوط على سطح القمر، كما تم تسليم علامتين معدنيتين مع شعار النبالة السوفيتي والتي تم تضمينها في حزمة الحمولة،

وكما تضمنت ستة أدوات لدراسة القمر عند هبوطه عليها، وتم تصميم المركبة لاكتشاف الحقول المغناطيسية القمرية. تم تركيب جهازين للكشف عن النيازك الدقيق، وتضمن نوابض تستطيع بهم الكشف عن الصدمات الصغيرة.

قياس الرياح الشمسية بالمركبة

تم تضمين أربعة مصائد أيونية، تستخدم لقياس الرياح الشمسية والبلازما،و تم تطويرها بواسطة قنسطنطين جرينواز. تضمنت أيضا عدادات جايجر لتفريغ الغاز، وعداد وميض يوديد الصوديوم، وكاشف شيرينكوف ،

وكما احتوت المرحلة العليا من الصاروخ على عداد وميض و 1 كيلو جراما من الصوديوم لتجربة تشتت الغاز،وصل وزن المركبة الفضائية ما يقرب من 361.3 كيلوغراماً عند الإطلاق.