الدورى الإسبانى.. أوساسونا يسعى لتعديل أوضاعه أمام ألميريا الباحث عن الانتصار الأول

يستضيف فريق أوساسونا، نظيره ألميريا، فى تمام السادسة من مساء اليوم الخميس على ملعب "ملعب آل سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

ويسعى فريق أوساسونا لتعديل موقعه فى ترتيب جدول المسابقة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا، وفض الشراكة مع فياريال.

بينما يسعى فريق ألميريا لتحقيق أول انتصار له فى الليجا هذا الموسم، بعد فشل فى ذلك حيث حقق 5 تعادلات، وتعرض للهزيمة فى 13 جولة، حيث يمتلك أضعف خط دفاع فى الليجا، بعدما زارت الكرة شباكه في 42 هدف.

ويحتل فريق أوساسونا المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق ألميريا قاع ترتيب الدوري بـ 5 نقاط فقط.