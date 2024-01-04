رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء في برقية التهنئة: نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على أقباط مصر والعالم بالخير والسعادة وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.