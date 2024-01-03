ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تعلن نجاح جهودها للوساطة بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

الإمارات
الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح جهودها للوساطة بشأن لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار الصراع الحالي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشارت الوزارة إلى أن نجاح جهود الوساطة يعكس العلاقات الوثيقة والصداقة التي تجمع دولة الإمارات مع كلٍّ من جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا. هذه العلاقات المتينة دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات، مما أدى إلى إحراز أحد أكبر التقدمات في عملية تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية النزاع.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن امتنانها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا لتعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية في تنفيذ عملية تبادل الأسرى رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها ظروف النزاع الحالي.

وأكدت الوزارة الإماراتية التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الفاعلة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مع التأكيد على موقفها الثابت في دعم الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد. كما أكدت التزامها بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تخفيف الأثر الإنساني للأزمة والعمل على الوصول إلى حلول مستدامة.

الامارات روسيا أوكرانيا