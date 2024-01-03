الإمارات تعلن نجاح جهودها للوساطة بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح جهودها للوساطة بشأن لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار الصراع الحالي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشارت الوزارة إلى أن نجاح جهود الوساطة يعكس العلاقات الوثيقة والصداقة التي تجمع دولة الإمارات مع كلٍّ من جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا. هذه العلاقات المتينة دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات، مما أدى إلى إحراز أحد أكبر التقدمات في عملية تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية النزاع.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن امتنانها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا لتعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية في تنفيذ عملية تبادل الأسرى رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها ظروف النزاع الحالي.

وأكدت الوزارة الإماراتية التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الفاعلة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مع التأكيد على موقفها الثابت في دعم الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد. كما أكدت التزامها بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تخفيف الأثر الإنساني للأزمة والعمل على الوصول إلى حلول مستدامة.