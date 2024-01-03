الجامعة العربية ترفض مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

أعربت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، عن رفضها وإدانتها لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، معتبرة إياها انتهاكا واضحا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، في بيان اليوم، إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة.

وأضاف رشدي أن مذكرة التفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، وتحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.

وشدد رشدي على أن الجامعة العربية تدعم وحدة وسيادة أراضي الصومال، وتدعو جميع الأطراف الصومالية إلى التفاوض والحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاعات القائمة بين أقاليم الصومال وحكومته الفيدرالية.