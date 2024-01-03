البرلمان العربي يرفض التدخلات الإثيوبية في الصومال ويؤكد دعمه لوحدة أراضيها

أكد البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، رفضه التام لأية محاولات من قبل إثيوبيا لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وطالب البرلمان العربي، في بيان له، إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للصومال، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددا على دعمه لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.