برشلونة يعلن خضوع ألونسو لعملية جراحية في الظهر

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الأربعاء، عن خضوع لاعبه ماركوس ألونسو، لجراحة في الظهر.

ولم يشارك ألونسو خلال الفترة الماضية، منذ غيابه عن الملاعب، طوال شهر ديسمبر الماضي، بسبب مشكلة في الظهر، ولم يظهر على اثرها في قائمة الفريق الكتالوني خلال آخر 5 مباريات.

وذكر نادى برشلونة فى بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، طبيعة إصابة وعمليه ألونسو، قائلاً: "ماركوس ألونسو تم علاجه بنجاح من مشاكله القطنية".

ويستعد برشلونة لمواجهة لاس بالماس، غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة 19 لليجا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.