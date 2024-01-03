وكيل صحة دمياط يلتقي مديري المستشفيات الحكومية لمتابعة مؤشر الأداء

اجتمع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء، مع مديرى المستشفيات بالمحافظة و مديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة، وذلك فى حضور الدكتور ضياء داوود وكيل مديرية الصحة و الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي والدكتور اشرف العزب مدير ادارة المستشفيات.

بدأ الاجتماع بتكريم وكيل الوزارة للدكتورة نهاد قطارية مدير مستشفى الجلدية السابق و ذلك لجهودها فى ادارة المستشفى حيث أشاد وكيل الوزارة بالدكتورة نهاد باعتبارها نموذج المدير المنضبط و الذى يسعى لتذليل جميع العقبات بالعمل و انها نموذج يحتذى به .

بدأ الاجتماع بشكر وكيل الوزارة للجميع على جهودهم في السنة الماضية مع وجود العديد من التحديات التى تواجه المنظومة الصحية بدمياط .

وتابع مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات و استمع الى كلا من مديرى المستشفيات و مديرى الادارات لمعرفة أبرز المشكلات التى واجهت المستشفيات فى السنة المنقضية و التى سيتم التعامل معها كأبرز التحديات فى السنة الجديدة و تذليلها .

كما تم التأكيد على استعداد المستشفيات للعمل ضمن قواعد الإعتماد الخاصة ب الهيئة العامة للرقابة و الاعتماد استعدادًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وأكد وكيل الوزارة على الانضباط التام بالمستشفيات و متابعة ذلك و زيادة عدد الاطباء بالمستشفيات خلال فترة الاحتفالات بأعياد الاخوة المسيحيين.

وقال الدكتور طارق الزكي مدير الإدارة العامة لطب الأسنان في دمياط انه قامت الإدارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة خلال عام ٢٠٢٣ بكلا من تقديم الخدمة الطبية ل 272593منتفع بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة.

وتم تقديم عدد من ندوات التثقيف والتوعية الصحيه في طب الأسنان وصل عددها 3687 ندوة ووصل عدد المنتفعين بها الى 23041 منتفع شملت كل ما يخص طب الأسنان وعلاقته بالمنتفع.

كما تم تفعيل نظام التعليم الطبي المستمر بعقد 23 ندوة علمية لأطباء الأسنان بالمستشفيات والمراكز حضرها أكثر من 690 طبيب أسنان وأطباء إمتياز وتشمل 9 دورات تدريبة لأطباء الأسنان في المجالات المختلفة لطب الأسنان تنفيذا لخطة التدريب السنوية لإدارة العامة لطب الأسنان وحضرها اكثر من 440 طبيب أسنان.

