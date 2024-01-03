سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد استعدادات الكنائس لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة، في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين يناير 2024 ، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

واطمأن السكرتير العام المساعد خلال الجولة إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وازالة كافة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

هذا بالإضافة إلى تكليف مسئولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة.