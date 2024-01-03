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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد استعدادات الكنائس لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين

تفقد السكرتير العام
تفقد السكرتير العام المساعد
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تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة،  في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للإخوة المسيحيين يناير 2024 ، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها. 

واطمأن السكرتير العام المساعد خلال الجولة إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وازالة كافة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

هذا بالإضافة إلى تكليف مسئولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة.

احتفالات عيد الميلاد المجيد السكرتير العام المساعد المديريات الخدمية خطة الطوارئ مركز السيطرة بني سويف