البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.

رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد تكون من المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمود سعيد النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد العزيز الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف طنطا.

رحب قداسة البابا بالوفد القضائي معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد. ودار حوار ودي تناول خلاله قداسة البابا بالحديث الكنيسة القبطية وتاريخها وباباواتها ومكانتها بين كنائس العالم، ودورها الوطني والاجتماعي.