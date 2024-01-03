رئيس جامعة المنوفية يكرم رعاة ومنسقي ملتقى ربط البحث العلمي بالصناعة

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، رعاة ومنسقى ملتقى البحث العلمي بالصناعة الذي نظمته مكتب الابتكار البحثي بالجامعة، بحضور خبراء البحث العلمي والصناعة في مصر ،وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،و الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها توني المنسق التنفيذي لمكتب الابتكار البحثي بالجامعة .

ووجه الدكتور أحمد القاصد الشكر إلي الشركات الراعية والمشاركة في فعاليات المؤتمر ونقابة المهندسين بالمنوفية علي دعمهم مساعي الجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة والنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي ، كما وجه الشكر لمنسقي الملتقي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

وأكد القاصد علي حرص الدولة المصرية علي تقديم دعم غير مسبوق للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الإبتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، و تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة .

وأشار رئيس الجامعة إلي أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الصناعية لتحقيق أهداف إستراتيجية مصر 2030 ، ورؤية وزارة التعليم العالي لإعادة تشكيل الأطر التي تربط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالصناعة، والتي تعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي بينهما، موضحًا أن ذلك يهدف إلى تعزيز التفاعل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات قابلة للتطبيق في الصناعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى .

كما قام الدكتور أحمد القاصد بتسليم دروع الملتقي لرعاة الملتقي شركات ، كونكورد ، واكديما ،ومؤسسة حجاب ودارالمنظومة ،ونقابة المهندسين ،والمهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية ، والدكتورة مها توني المنسق التنفيذي لمكتب الابتكار البحثي بالجامعة ومنسقى الملتقي.

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