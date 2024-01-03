بالفيديو.. "الصحة": عيادات الصحة النفسية بالمحافظات تغطي جميع احتياجات المرأة

قالت الدكتورة سمر فؤاد، مدير إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن الأمانة بها إدارة جديدة وهي إدارة صحة المرأة وهي من أجدد الإدارات التي تمت افتتاحها في ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن عيادات الصحة النفسية للمرأة ليست الفاعلية الأولى التي يتم تنظيمها في الأمانة.

وأضافت "سمر" في حوارها لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن عيادات الصحة النفسية للمرأة هي أول عيادة يتم تنظيمها بصورة ممنهجة، حيث تم البدء بـ 4 عيادات موجودة في جميع مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات مصر، موضحًة أن الفترة الحالية بلغ عدد العيادات إلى 19 عيادة، منها 5 عيادات في القاهرة الكبرى، و8 في الوجه البحري، و6 في الوجه القبلي.

وتابعت، أن إدارة عيادات الصحة النفسية للمرأة تضم فريق عمل مكون من أطباء نفسيين وتمريض متخصصين في الطب النفسي، موضحًا أن الإدارة تغطي جميع احتياجات المرأة النفسية، بما في ذلك الصحة النفسية للحمل والرضاعة، ومشاكل الهرمونات، واضطرابات الشهية، وسمات الشخصيات والاضطرابات الجنسية والتثقيف الجنسي.

وأردفت، مدير إدارة صحة المرأة بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن زيارة العيادات ليست مقتصرة على النساء اللاتي يعانين من مشكلات نفسية، بل يمكن لأي امرأة زيارة العيادة للفحص وتلقي الاستشارات اللازمة.