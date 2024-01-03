أسعار العملات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 ، وفقا لآخر تحديثات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو” في البنك المركزي المصري نحو 33.80 جنيه للشراء و33.95 جنيه للبيع.

وثبت الجنيه الأسترليني مقابل نظيره المصري ، بداية اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 39.02 جنيه للشراء و 39.19 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 36.26 جنيه للشراء و 36.41 جنيه للبيع.

كما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.73 جنيه للشراء و 21.82 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر صرف اليوان الصينى ، فى البنك المركزي المصري عند نحو 4.31 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.22 جنيه للشراء و 100.67 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.

شهد سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً، ليسجل متوسط سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.