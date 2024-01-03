بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأربعاء 03/يناير/2024 - 03:31 ص

أغلق مؤشر بورصة الكويت العام تعاملاته أمس الثلاثاء، مرتفعًا 81ر94 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6912 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر1%، وتم تداول 8ر197 مليون سهم عبر 10527 صفقة نقدية بقيمة 3ر50 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 51ر47 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5617 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 85ر0 %من خلال تداول 9ر75 مليون سهم عبر 4057 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 65ر114 نقطة ليبلغ مستوى 69ر7591 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 53ر1 %من خلال تداول 9ر121 مليون سهم عبر 6470 صفقة بقيمة 4ر38 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13ر41 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5528 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 75ر0 %من خلال تداول 6ر51 مليون سهم عبر 2566 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 ملايين دينار.