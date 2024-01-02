ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استمرار القصف على رفح ووصول مساعدات جديدة من مصر إلى غزة

المساعدات
المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، عن تفاصيل جديدة عن القصف في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأوضح إن القصف الإسرائيلي استمر بكثافة على المنطقة الشمالية بمخيم النصيرات، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط مصابين نقلوا إلى مستشفى دير البلح.

وأضاف أن الاحتلال استهدف عددا من مناطق خان يونس، واستر توافد المصابين جراء القصف على مستشفى ناصر، مع تكثيف القصف المدفعي على المنطقة الشرقية من رفح إلى بيت حانون.

وأوضح أن الزوارق الإسرائيلية الحربية شنت هجوما بحريا مكثفا، ليستمر العدوان الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على قطاع غزة.

ولفت إلى الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمياه والأدوية مازالت تتدفق من مصر إلى قطاع غزة، التي باتت تمثل القوت اليومي لسكان غزة والذي لا يحصلون عليه إلا من هذه المساعدات ويمثل شريان حياة للفلسطينيين في القطاع.

العدوان الإسرائيلي القاهرة الاخبارية القصف الاسرائيلي