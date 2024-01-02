حصاد 2023| صحة سوهاج: ضبط وإعدام 90 طن مواد غذائية غير صالحة

كثفت مديرية الصحة بسوهاج من حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية وتخزينها بالمحافظة خلال العام 2023

وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة ووفق خطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج .

وأعلن الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة، ضبط وإعدام 89 طن و823 كيلو مواد غذائية ولحوم ومجمدات متنوعة ما بين منتهية الصلاحية ومتغيرة في الخواص الطبيعية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الكميات وتحرير المحاضر اللازمة في إطار القانون

وأشار " أبو هاشم" إلى انه تم مرور فرق التفتيش التابعة لمراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على 9 آلاف و252 منشأة غذائية ما بين تداول وبيع وتخزين الأغذية، موضحاً انه تم تحرير 5 آلاف و145 محضر تضمنت عدم وجود شهادات صحية و انتهاء صلاحية و غيرها من المخالفات الأخرى.

كما أوضح أيضاً أنه تم التوصية بإغلاق 524 منشأة غذائية لعدم مطابقتها للمواصفات واستيفائها الشروط وعدم الترخيص، لافتاً إلى أنه تم استخراج 11 ألف و502 شهادة صحية للمشتغلين بمجال الأغذية خلال العام 2023.