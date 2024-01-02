مصر تلتحق بالبريكس.. خبراء: دول المجموعة تتمتع باقتصادات قوية ومتطورة.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية وتفتح أسواقا جديدة بكل دول العالم

تعد مجموعة "بريكس" واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، حيث تمثل اقتصادات الدول الأعضاء فيها نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد انضمت مصر إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية في شهر أغسطس 2023، حيث بدأ التفعيل الرسمي لهذا الانضمام مع مطلع العام الجديد 2024، لتصبح مصر بذلك الدولة السادسة عشرة التي تنضم إلى المجموعة، بعد كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

فوائد للاقتصاد المصري

ويتوقع الخبراء أن يمثل انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" العديد من الفوائد للاقتصاد المصري حيث يمثل انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" خطوة مهمة في تعزيز دور مصر على الساحة الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ويقول الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن جميع أعضاء دول مجموعة "بريكس" تتمتع بأسواق كبيرة ومتنوعة، مما يوفر فرصًا كبيرة لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول المجموعة وتسعي دول المجموعة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر حيث تسعى مجموعة "بريكس" إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها، مما يوفر فرصًا للتعاون بين مصر ودول المجموعة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

تهيئة الاقتصاد المصري للمنافسة

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه على الرغم من الفوائد المتوقعة من انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهها مصر ومنها ضرورة تهيئة الاقتصاد المصري لزيادة المنافسة مع الاقتصادات الكبرى في مجموعة "بريكس" حيث تتمتع دول المجموعة باقتصادات قوية ومتطورة، مما يتطلب من مصر تهيئة اقتصادها لزيادة المنافسة معها.

جذب الاستثمارات الأجنبية

ويقول الدكتور حسن قاسم أستاذ الإعلام، حظي انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" باهتمام كبير من وسائل الإعلام حيث اعتبرته خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية وذلك سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تتمتع بعلاقات تاريخية وسياسية واقتصادية قوية مع دول بريكس، مما سهل عملية انضمامها إلى المجموعة.

وأشار إلي أن ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ودول المجموعة: حيث تعتمد مجموعة "بريكس" على التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضائها، مما يتطلب من مصر تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول المجموعة.