رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس لهتنئته بالعام الميلادي الجديد.. صور

زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة صباح اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية بالعباسية، لتهنئته بحلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤م، وكان اللقاء مفعما بروح المحبة والمودة والإخاء.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى.

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.