محافظ الأقصر يسلم 233 مشروعا متناهي الصغر للأسر الأكثر احتياجا.. "صور"

سلم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، عدد 233 من مشروعات التمكين الاقتصادى المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين فى برنامج "تكافل وكرامة" والذى يتم تنفيذه من قبل برنامج فرصة بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وحضر أعمال التسليم، كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بجمعية الأورمان، ومصطفى عيد منسق برنامج فرصة بالأقصر.

وأوضح محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصر، أن برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة، والتوجيه دائما باستدامة الاستثمارات داخل المشروعات لاستمرارها، مشيراً إلى أن مؤسسة الأورمان تتابع تنفيذ المنحة واستغلالها في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي.

وأشار العميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بمؤسسة الأورمان بالأقصر، أنه تم توزيع عدد 233 مشروع متناهى الصغر على عدد 233 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء محافظة الأقصر، وبلغت قيمة كل مشروع 25000 جنيه تقريبا وذلك لدعمهم فى بدء مشروعاتهم لرفع أعباء المعيشة عن كاهل تلك الأسر.

ومن جانبه، تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالشكر والتقدير للقائمين على مؤسسة الأورمان، مشيدًا بدور المؤسسة القوى فى العمل المجتمعى وتنمية الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة والتكافل الأجتماعى لضمان حصول كافة المواطنين على الحياة الكريمة اللائقة.

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