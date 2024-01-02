رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى منشأة سلطان الجامعي

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم مستشفي منشأة سلطان الجامعي لمتابعة سير العمل، يرافقه الدكتور أحمد فاروق مدير المستشفي والدكتور أحمد النادري مدير العيادات .

وخلال جولته تفقد القاصد سير العمل بالأقسام و الوحدات المختلفة داخل المستشفي حيث تفقد العيادات الخارجية، العناية المركزة للأطفال، وحدة الحضانات، وحدة الغسيل الكلوى وغرف العمليات الجراحية، بالإضافة إلي خدمات المعمل و الأشعة ووحدة التعقيمللتأكد من مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذا التأكد من وجود أطقم النوبتجية وطاقم التمريض و الوقوف على مستوى النظافة بالمستشفى .

وأشار القاصد إلي ان مستشفي منشأة سلطان الجامعي تضم أكثر من ١٨ عيادة خارجية وتسعي الجامعة في المرحلة القادمة إلي تطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفي وزيادة عدد العيادات الخارجية حيث سيتم اضافة مبني جديد بجوار مبني المستشفي يضم ٨ عيادات خارجية

وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفي يعمل به طاقم طبي يضم ٥٥ طبيبا من مختلف التخصصات و٩٥ ممرضة ويضم ٢٤ سرير بالأقسام الداخلية.

وأوضح أن عدد المترددين علي العيادات الخارجية خلال الشهر الماضي بلغ ٣٤٩٥ مريض و٢٨١ حالات دخول للاقسام كما تم إجراء ١١٥ عملية جراحية.

كما قام الدكتور أحمد القاصد بتفقد مبني المعهد الفني للتمريض المجاور للمستشفي والذي يضم ٨ أدوار للوقوف علي ماتم إنجازه من أعمال التشطيبات .

و تفقد رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية للمعهد الذى شيد على مساحة 900م ويضم أكثر من 10 معامل تدريبية لمختلف التخصصات و قاعات دراسية للطلاب، و يهدف إلي تقديم خدمة تعليمية متميزة لتخريج طلاب مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى للعمل فى كافة التخصصات بالمستشفيات، مشيراً بأن المعهد سيتم إمداده بأحدث الأجهزة والمعدات.

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