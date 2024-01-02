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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"عقره كلب شرس".. محاكمة شاب تسبب في إصابة طالب بعاهة مستديمة بالأميرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب "شرس"، ملك المتهم أطلقه في مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة.

وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم.    

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