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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يدخل التاريخ مع ليفربول أمام نيوكاسل

محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق الدولي المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا مع ليفربول خلال مواجهة فريقه مع نيوكاسل يونايتد، على ملعب أنفيلد، في أخر مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 50 في أسفل وسط المرمى بعد تمريرة سحرية من داروين نونيز، وتشير المباراة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل منها حيث تعادل نيوكاسل عن طريق إليسكندر إيساك في الدقيقة 54.

وبهذا الهدف يكون صلاح قد أحرز 150 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح خامس لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا الرقم، كما سجل هدفين بقميص تشيلسي ليصبح في رصيده 152 في البريميرلييج.

ويحتل صلاح وصافة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، خلف النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ14 هدفا.

ويملك صلاح سجلًا رائعًا أمام نيوكاسل، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة خاضها ضد الفريق في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بالتساوي مع أستون فيلا، بينما يأتي نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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