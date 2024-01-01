بشرى سارة.. "التموين" تعلن موعد تسجيل أسعار السلع على المنتجات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم واردات مصر من الغذاء والمحاصيل الزراعية يصل إلى 18 مليار دولار.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل السلع الاستراتيجية الـ7 لدينا عجز فيها باستثناء الأرز"، موضحا أن "الدولة لديها التزام بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الـ7 الاستراتيجية".

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن "الدولة لديها الحق في مراقبة الإنتاج والأسواق من خلال التدخل بإجراءات اقتصادية"، مضيفا: "الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية".

وأوضح أن "إلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك"، مشيرا إلى أن "الشركات هي من ستحدد سعر السلعة بعد إجراء الحسابات الخاصة بالتكلفة والأرباح".

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي منتج أو مصنع سيتجاوز الأسعار وسيوقع عليه عقوبات رادعة، موضحا أن وزارة العدل ستغلظ العقوبات على من يتاجر في قوت الشعب في الـ7 أصناف من السلع الاستراتيجية.