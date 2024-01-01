غرفة جنوب سيناء تبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة مع سفير السنغال

بحث محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وفرص تنمية العلاقات التجارية والصناعية مع السفير كأموكو دياكيتي سفير جمهورية السنغال في مصر.

وأكد رئيس الغرفة، أن هذه الزيارة تأتي في ظل توطيد وقوة العلاقات بين مصر والسنغال، والسياسة التي يتبعها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر بإعادة العلاقات المصرية مع كافة الأشقاء الأفارقة، وأن تكون القوة الأفريقية قوة لا يستهان بها علي المستوى العالمي.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات بين الغرفة التجارية بجنوب سيناء وسفارة جمهورية السنغال لتعميق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي في محاولة لتنمية الاستثمار تنمية حقيقية على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وذلك بهدف تعزيز وتأصيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما عرض دور الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء مركدا علي أهمية تبادل الزيارات بين الغرفة والسفارة بهدف تقوية وتعزيز العلاقات وامتداد التعاون المشترك بينهما.

وقال: “إن الغفة استعرض محمد وحيد، الأنشطة تضم كافة القطاعات التجارية من خلال الشعب المنتسبة لها”.

كما أكد، أن هذه الزيارة تهدف إلى تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بالمحافظة وخدمة القطاع التجاري والصناعي والخدمي عن طريق تبادل الخبرات والاستشارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء وجمهورية السنغال.

وأن هذا التعاون يأتى في إطار تدعيم مسيرة القطاع التجاري والاقتصادي بين البلدين لدعم الأسواق والمستثمرين والأسواق الناشئة والمتناهية الصغر، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

من جانبه، أكد سفير جمهورية السنغال بالقاهرة علي أن الهدف هو توثيق أواصر الترابط والتعاون بين جمهورية السنغال وجمهورية مصر العربية.