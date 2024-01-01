ماذا تقول في العام الجديد.. 30 دعاء لاستقبال 2024

دعاء العام الجديد في بداية سنة 2024، من الأعمال االمستحبة التي يبادر الكثيرون بالبحث عنها، فهو عبادة تؤسس للتواصل الروحي مع الله تعالى.

يمثل هذا الدعاء فرصة للتقرب إلى الله، والتوسل به في بداية العام الجديد، مبتهجين بوعده الكريم بقبول الدعاء والاستجابة له.

إنها لحظة تعبير عن التضرع والتفاؤل والأمل في مغفرة الذنوب والخطايا، وفتح أبواب الخير والبركة في العام الجديد.

في وقت يستقبل فيه العالم عامًا جديدًا، تتجه الأنظار نحو العادات والممارسات التي تعزّز فرحة بداية فصل جديد من الحياة.

دعاء العام الجديد لا يمثل مجرد تمنيات عابرة، بل يعتبر ترتيبًا روحيًا وتفاؤليًا يتمخض عنه تصميم وقوة إرادة للمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف والطموحات في الفترة القادمة. إنها لحظة لإلقاء نظرة على الماضي بشكر وعلى المستقبل بأمل وتفاؤ، وفي هذا التقرير تقدم البوابة نيوز لمتابعيها 30 دعاء لاستقبال العام الجديد.

دعاء العام الجديد

اللهم، في بداية هذا العام الجديد، ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود، واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم، اجعل هذا العام لا يضيق لنا صدرًا، ولا يخيب لنا أمرًا، ولا يرد دعاءنا، واحفظنا وأهلنا، وبارك لنا بالسعادة والتوفيق.

اللهم، استودعك السنة الجديدة، فاجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، احفظ فجرها وبركاتها، وأعوذ بك من شرها وما بعدها.

اللهم، اختم لنا العام السابق بالصالحات، وبارك لنا في السنة الجديدة، وارزقنا الفرح والسعادة فيها.

اللهم، اجعل هذا العام سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا، وأسعدنا ورزقنا بالنجاح والعافية والسعادة.

اللهم، في بداية العام الجديد، جدد الأرواح، واهدي القلوب، وشف الأجساد، وفرّج همومنا، وارزقنا قربك.

اللهم، استودعتك العام الماضي، فاغفر لنا واكتب لنا الخير في هذا العام، واجعله أجمل مما تمنينا.

اللهم، اكتب لنا ولأهلينا السلامة من الحوادث والأمور السيئة، واحفظنا من كل سوء، وارزقنا الفرح والسرور.

اللهم، اجعل هذا العام بداية لكل فرح، ونهاية لكل حزن، وشفاءً لكل مريض، وفرجًا لكل مهموم.

اللهم، استودعنا أهالينا وأنفسنا في بداية هذا العام، احفظنا من الضرر والمرض والهم، وبارك لنا بالأفراح واليُسر.

دعاء العام الجديد

اللهم، أعانا على الصالحات واحفظنا من السوء، وبارك لنا في هذا العام واجعله أجمل مما نتوقع.

اللهم، اجعل هذا العام مليئًا بالعفو والغفران، وارزقنا يسرًا وتفريج عنا، واتجهنا دائمًا نحو طاعتك.

اللهم، اجعل هذا العام بداية سنة جديدة للحياة، مملوءة بالسعادة واليُسر، وأجعلها ختامًا لكل حزن.

اللهم، اكتب لنا الخير في هذا العام، واجعله سنةً خيرًا وبركةً وفرحًا على الجميع.

اللهم، إننا نستودعك هذا العام، فاجعلها سنةً مميزة، مليئة بالتوفيق والسعادة، وأحقق لنا أمانينا وأماني قلوبنا.

اللهم، افتح لنا أبواب الخيرات في هذا العام، وارزقنا العمل الصالح والسعادة الدائمة.

اللهم، أنر حياتنا في هذا العام بالأفكار الإيجابية والتوفيق في كل خطوة نخطوها.

اللهم، ارزقنا القوة والعزيمة لتحقيق أهدافنا في هذا العام، وسدد خطانا نحو النجاح والتقدم.

اللهم، احفظ أحبتنا وأسرنا، وارزقهم الصحة والسعادة في كل لحظة من هذا العام.

اللهم، اجعل هذا العام فرصة لنا للتقرب إليك، وتطهير قلوبنا وزيادة في الإيمان.

اللهم، بارك لنا في مالنا وأعمالنا وسعادتنا في هذا العام، واجعله عامًا مليئًا بالبركة والراحة النفسية.

اللهم، أنر دروبنا ووجهنا في هذا العام، ووفقنا لاختيار الطريق الصواب واتخاذ القرارات الحكيمة.

اللهم، ارزقنا العلم والفهم في هذا العام، واجعل العلم نورًا يهدينا للطريق الصحيح.