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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي بامتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات جامعة جنوب
امتحانات جامعة جنوب الوادي
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 قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  بجولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليتي التربية و الحقوق وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب وتواجد اساتذة المادة للإجابة على اي استفسارات.

وشهدت جولة رئيس الجامعة الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق ووكلاء الكليات.

وجدير بالذكر أنه يؤدي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعة طلاب كليات الصيدلة، الآداب، العلاج الطبيعي، العلوم، التربية النوعية، الهندسة، الطب البيطري، التمريض، الحاسبات والمعلومات، المعهد الفني للتمريض.

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