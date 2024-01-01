"الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "الاستمرارية" لـ سامية الشيخ.. الثلاثاء

يبدأ قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فعاليات العام الجديد 2024، بافتتاح معرض للفنانة سامية الشيخ، تحت عنوان "الاستمرارية، وذلك مساء غدًا الثلاثاء 2 من يناير، ويستمر حتى 13 يناير الجاري، بقاعة الباب سليم.

وتأتى فعاليات قطاع الفنون التشكيلية، من معارض فنية وورش، وندوات فنية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

تعد الفنانة سامية الشيخ، أستاذ النسيج بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبى بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 2007، انطلقت فى معارض فردية كثيرة، منها معرض النسيج المرسم باستخدام اللحمة الزائدة وصباعة السداء بجدة، معرض النسيج والكولاج باستخدام التوليف بين الاقمشة والخيوط النسجية بأتيلييه القاهرة، ومعرض التأثيرات اللونية،و معرض نسج الالحان بقاعة العرض بالمكتب الثقافى التعليمى المصرى بالرياض، و معرض فنون الألياف بالمملكة العربية السعودية، ومعرض النسيج ثلاثى الأبعاد ( Waffle weave )،