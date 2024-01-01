تجديد حبس المتهمين بالاتجار فى المخدرات بالعجوزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس سائقين "لهما معلومات جنائية" ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وكانت النيابة طلبت التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام سائقين "لهما معلومات جنائية" بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلوجرام.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

