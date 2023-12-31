أرقام فى مواجهة ليفربول ونيوكاسيل

تمتلئ موقعة الغد بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، الذى يستضيف نظيره نيوكاسيل يونايتد، وذلك فى تمام العاشرة على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولةالـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.



وبعد مرور 5 سنوات، تعتبر تلك المباراة هى الأولى لليفربول فى اليوم الأول من العام الجديد، وذلك منذ عام 2018، عندما تفوق الريدز على حساب بيرنلي بهدفين لهدف.

وحقق فريق ليفربول، رقماً قياسياً فى مواجهته لنظيره نيوكاسل، حيث يعتبر اكبر عدد انتصارات حققه الريدز بارضه على فريق داخل البريميريلج كان على حساب نيوكاسيل بواقع 22 انتصارا.

كما حقق ليفربول رقم قياسى على سبيل الأهداف، سجل الريدز في 27 مباراة متتالية على أرضه أمام نيوكاسل، وهو رقم قياسي في البريميرليج، وبشكل عام سجل ابناء يورجن كلوب في 40 لقاء من آخر 41 مباراة خاضها على ملعبه أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

واحرز الريدز 115 هدفًا أمام نيوكاسل في البريميرليج، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أمام خصم بعينه في المسابقة.

ولم تنهى اى مواجهات بين فريق ليفربول ونيوكاسل بالتعادل السلبي في آخر 75 مباراة في الدوري وآخر 80 مباراة في جميع المسابقات، سوى مرة واحدة وكان ذلك في شهر ديسمبر من عام 2020 على ملعب سانت جيمس بارك.