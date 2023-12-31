أثري يكشف تفاصيل احتفال المصريين القدماء برأس السنة وأصل شجرة الكريسماس

تناول الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر احتفالات المصريين القدماء بأعياد رأس السنة، حيثكانوا يحتفلون بعيد "إبت" وهو رأس السنه المصرية القديمة.

يقول: كان احتفالًا رائعًا، وكان أهل طيبة ينتظرون الشهر الثاني من الفيضان للاحتفال برأس السنه، وكان الملك -ابن الإله "آمون"- يخرج في رحله من معبد الكرنك ليزور معبد الأقصر، فتُزين له السفينة المقدسه الخاصه بالإله "آمون"، وتوضع في مقصوراتها الخاصه التي تشبه الطاووس، وتتبعها سفينه الإلهه "موت" زوجته، وسفينة "خنسو" إبنهما، ويكون هؤلاء الثلاثه ثالوث طيبه المقدس، ويفتتح الملك العيد بتقديم القرابين، وتُحمل السفن علي أكتاف الكُهان من المعبد إلي النيل.

وأوضح عامر أن حشودًا عديدة كانت تحتفل بالمركب المقدسة لآمون، ويتبعون ركابها من شاطىء النهر عندما تتجه إلى "أوبت" الجنوبية.

وقال: كان المصريون يتركون بسرور بالغ أعمالهم ليشتركوا فى أعياد بوباسطة، فيركبون القوارب ومعهم نساؤهم يحملن الصاجات، والرجال لا يكفون طوال الطريق عن الغناء والرقص وتبادل الدعابات مع من يصادفونهم فى الطريق. ويقال إنهم خلال العيد كانوا يشربون كميات وفيرة من النبيذ تفوق ما كانوا يتناولونه طوال العام.

ويضيف: كما أمدتنا المناظر المنقوشة على جدران سلم الصعود إلى معبد "دندرة"، بما دل على أن الأحتفال كان يقام فى المقصورة العلوية الموجودة فوق سطح المعبد، كما اتخذ عيد رأس السنة في الدولة الحديثة طابعاً دنيوياً، وخرج من بين الأعياد الدينية العديدة ليتحول إلى عيد شعبي له أفراحه، أما عن إفتتاح السنه الجميلة ف أطلق عليه المصريين القدماء إسم "وبت رنبت نفرت" والتي تعني عام جديد وجميل.

وتابع عامر أن طريقة إحتفال المصريين به تبدأ بخروجهم إلى الحدائق والمتنزهات والحقول يستمتعون بالورود والرياحين، بالإضافة إلي سير قارب "آمون" المطلي بالذهب في المقدمه، فينعكس بريقه علي الماء، ويتبعه باقي القوارب، والملك والملكة والكهان والجنود وحملة البخور والموسيقون والراقصات في موكب آخر علي الشاطئ يقومون بالغناء ويرقصون، ويقومون بألعاب بهلوانيه في موكب تحف به الروعه والجلال ويستقبل الشعب هذا الموكب في المعبد وتذبح الذبائح وتقدم القرابين إلي الإله، وتنقل السفن المقدسه إلي الأماكن المخصصه إلي الأماكن المخصصه لها في المعبد، ويقدم الملك القرابين مره آخري.

واستطرد الخبير الآثري أن الإحتفال بشجرة الكريماس جاء من إحتفال المصريين القدماء بما يعرف ب "قيامة أوزير" حيث رجوعه وعودته للحياة في شكل شجرة كبيرة، يزرعها الكهنة وسط الميدان، عدا ما يزرعه الحجاج حول المقام، آملين إستمرار حياة أحبائهم مع "أوزير" في عالم الآخرة، ونجد أن شجرة "أوزيريس" ليست فقط خاصة ب رب الزراعة والشعر والموسيقى الأسمر الجميل "أوزير"، إنما هي شجرة الحياة، هذا وقد صارت عادة الإحتفال بالشجرة في العالم من الشرق إلى الغرب، فأخذوا يحتفلون بالشجرة في عيد الميلاد, ويختارونها من بين الأشجار التي تحتفظ بخضرتها طوال السنة ك"السرو والصنوبر"، وصار الإحتفال بعيد "أوزيريس" الذي تحول إلى شجرة للخير والعطايا, إحتفالاً دولياً يجلب البهجة والسعادة، يتم إحياؤه شعبياً ورسمياً في الكثير من بلدان العالم.