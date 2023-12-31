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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تستهدف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا جنوب غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفادت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك استمرارًا للقصف الإسرائيلي على عدة مناطق  بقطاع غزة، بحسب نبأ عاجل لها.

وأضافت منى عوكل، خلال مداخلة هاتفية، أن الاستهداف أدى إلى وقوع الإصابات والجرحى خاصة أن المنطقة التي تم استهدافها تضم مدرسة ومنطقة لاجئين، كما أن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا جنوب غزة.

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن وزارة الصحة الفلسطينية، صرحت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدًا و286 إصابة خلال 24 ساعة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

قطاع غزة قوات الاحتلال الأونروا جنوب غزة الصحة الفلسطينية