وزير العمل يوجه الملحقين الجدد في 13 دولة برعاية مصالح العمال المصريين

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، ضمن ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن " الوزارة" بصدد اطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل..

جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة" ، 13 مُلحق عُمالي جديد، مُقرر استلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية وأوروبية، هي: السعودية "جدة والرياض"،والأردن، والإمارات، والكويت،والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك "المكاتب"، بعد أن إنتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين..

واستمع "الوزير" إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد، بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية والحماية العمال المصريين في الخارج.

حضر اللقاء من قيادات "الوزارة" : اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ود.مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة لمكاتب التمثيل العمالي.

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