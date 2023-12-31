إنفوجرافيك.. إنجازات المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط خلال 2023

صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في تطوير مستشفياتها الجامعية، ورفع كفاءتها وأدائها الطبي وبنيتها التحتية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة بها، وزيادة السعة الاستيعابية لها، بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها لتكون على أعلى مستوى، فضلا عن جاهزية الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والمرضى بإستمرار.

وأوضح مسئولو مستشفى العصبية والنفسية بجامعة أسيوط، أنه تم استقبال (57206) مترددا بالأيام العلاجية، و( 23265 ) حالة علاج على نفقة الدولة خلال 2022/2023 ، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير مستشفى العصبية والنفسية، بمشاركة أعضاء الكادر الطبي والإداري والأمنى بالمستشفى.