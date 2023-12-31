القبض علي عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "الجادون" في الوراق

ألقت الأجهزة المنية بمديرية أمن الجيزة القبض عل عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة الدرجات النارية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحص الجنائي بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 3 عناصر إجرامية " لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية".

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبحوزة إثنين منهم فرد محلى وطلقتين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 12واقعة بدوائر "قسمى شرطة “أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم” وأرشدوا عن المسروقات 12 دراجة نارية.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القواعة وتولت الينابة العامة مباشرة التحقيقات.