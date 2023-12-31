غدا .. جامعة بنها تطلق مسابقة الجامعة الخضراء الذكية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إطلاق مسابقة "الجامعة الخضراء الذكية" وذلك على مستوى "كليات الجامعة والمدن الجامعية، ومبنى إدارة الجامعة"، وذلك لاختيار أفضل كلية ومدينة جامعية وإدارة في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال "الجيزاوي"، في بيان له اليوم، إن المسابقة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، مضيفا أنه جرى تخصيص قيمة الجوائز كالتالي: 50 ألف جنيه لأفضل كلية، و30 ألف جنيه لأفضل مدينة جامعية، و20 ألف جنيه لأفضل إدارة.

من جانبه أكد الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المسابقة يطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ علي البيئة والوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف "فودة"، أن المسابقة يتم إطلاقها غدا الاثنين الأول من يناير على أن يتم تنظيم جلسة تعريفية عن المسابقة لممثلى الكليات والمدن الجامعية وإدارة الجامعة يوم 9 يناير، وتبدأ زيارات فرق التقييم في الثالث من شهر فبراير، ويتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 28 فبراير، مؤكدا أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ووضع معايير المسابقة.