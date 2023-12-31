استشهاد خطيب المسجد الأقصى الأسبق فى قصف إسرائيلى وسط غزة

استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وخطيب المسجد الأقصى الأسبق يوسف سلامة، الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.

كما طالت عمليات القصف بطائرات الاحتلال، جمعية الصلاح في المخيم، وأطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مُخيم “النصيرات”، وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مُستشفى العودة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا غربي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شرقي مدينة “دير البلح” وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

