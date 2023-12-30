البابا تواضروس: الانتخابات الرئاسية مشهد مفرح في 2023.. والتاريخ سيتوقف أمامها كثيرا

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المشهد المفرح في 2023، هو مشهد مصري خالص وتم بكل ما يمكن أن يوصف بأنه "عرس انتخابي"، فالعرس أفضل كلمة في المجتمع المصري فهي تعبر عن الفرح، وبالتالي الكلمة نفسها حلوة والخطوات التي تمت فيها خطوات حدثت بشفافية كاملة ومشاركة واسعة وبنتيجة ممتازة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التاريخ سيقف أمام انتخابات الرئاسة وقتا طويلا، لأن ربما الكثيرين لم يكن متوقعاً أن تكون الصورة كذلك، وربما من عبارات الإحباط التي قيلت: "بما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي موجود ضمن المرشحين، فهو ناجح ناجح.. وعملوا انتخابات ليه؟.. وصرفوا فلوس ليه؟"، لكن الصورة في الانتخابات جميلة للغاية.



وأوضح أنه عندما ذهب للإدلاء بصوته في اللجنة الانتخابية وجد الكثير من الناخبين على غير المعتاد، والانتخابات كانت أمراً مفرحاً.

من ناحية أخرى، كشف أن ما يحدث في فلسطين ليس صراعاً دينياً، قائلا إن إسرائيل محتلة أرض، وبالتالي الدين بريء من ذلك، ومنذ متى تدعو الأديان بسفك الدماء بهذه الصورة، فهي تنادي بالرحمة والإحسان والحوار والفضيلة سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية بصورة عامة، فالأديان جاءت لترفع مستوى الإنسان.

