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السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

هجرة غير شرعية وتزوير
هجرة غير شرعية وتزوير المستندات
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي: 

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 5 قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (5 قضايا).
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد :ضبط (قضية).
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2614) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط (38) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (296) حكما قضائيا متنوعا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جرائم الهجرة غير الشرعية المستندات وتزوير جرائم التهريب خلال 24 ساعة