مدير أمن سوهاج يتفقد الأوضاع الأمنية وخدمات احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

أجري مدير أمن سوهاج اللواء محمد شرباش جولة تفقدية لعدد من الكنائس بمحافظة سوهاج للاطمئنان علي الأوضاع الأمنية وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية وقدوم أعياد الميلاد.

وشدد مدير أمن سوهاج علي اليقظة خلال تنفيذ خطة تأمين أعياد رأس السنة الميلادية واحتفالات الأقباط بأعياد الميلاد وحماية المنشآت الدينية وسهولة دخول وخروج الوافدين لزيارة المنشآت والصلاة داخل الكنائس كما شدد علي التعامل بيقظة وحذر لمواجهة أي خروج عن القانون ومحاولة إفساد الاحتفالات وكذا رفع أي سيارات متوقفة بمحيط المنشآت.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج أن مدير الأمن يمر بشكل يومي علي كافة مراكز المحافظة لمتابعة الحالة الأمنية وتواجد الخدمات بمواقعها علي مدار الساعة.

والتقي شرباش عدد المواطنين بالمحافظة واستمع لهم موجهاً بتلبية متطلباتهم وتذليل أي عقبات تواجههم كما ألغي كافة الإجازات والراحات وأستدعي كافة الضباط حتي مرور الأعياد بسلام .

جدير بالذكر أن احتفالات رأس السنة الميلادية تبدا من مساء غداً الأحد حتي نهاية يوم 7 يناير القادم .



