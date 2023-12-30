جوجل تسوي دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار

وافقت شركة "جوجل" على تسوية دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار، تزعم أن جوجل تجسست على الأشخاص الذين استخدموا وضع "التصفح المتخفي" في متصفح كروم إلى جانب الأوضاع "الخاصة" المماثلة في المتصفحات الأخرى - لتتبع استخدامهم للإنترنت.

وقالت الدعوى الجماعية - المقامة عام 2020 - إن جوجل ضللت المستخدمين للاعتقاد بأنها لن تتبع أنشطتهم على الإنترنت أثناء استخدام وضع التصفح المتخفي -وفق ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.

وقالت الدعوى إن تقنيات الإعلان وغيرها من التقنيات التي تستخدمها جوجل استمرت في فهرسة تفاصيل زيارات وأنشطة موقع المستخدمين على الرغم من استخدامهم للتصفح "الخاص".

واتهم المدعون أيضًا بأن أنشطة جوجل أسفرت عن "مجموعة من المعلومات غير الخاضعة للمساءلة" حول المستخدمين الذين اعتقدوا أنهم اتخذوا خطوات لحماية خصوصيتهم.

ولا تزال التسوية التي تم التوصل إليها بحاجة إلى موافقة قاض اتحادي. ولم يتم الكشف عن الشروط، لكن الدعوى طالبت في الأصل بمبلغ 5 مليارات دولار نيابة عن المستخدمين؛ وقال محامو المدعين إنهم يتوقعون تقديم اتفاق تسوية نهائي للمحكمة بحلول 24 فبراير.

ولم تستجب جوجل على الفور لطلب التعليق على التسوية.