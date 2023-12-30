مراجعات نهائية لصفوف النقل والشهادات بالوادي الجديد.. إليك الروابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن انطلاق المراجعات النهائية للمواد الدراسية لصفوف النقل والشهادات عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصة التعليمية الخاصة بالمديرية اعتبارا من مساء اليوم السبت.

أكد المهندس سدي عبد العزيز،ـ وكميل تعليم الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، بدء تنفيذ مراجعات نهائية لصفوف السادس الابتدائي والاول والثاني والثالث الإعدادي والاول والثاني والثالث الثانوي اعتبارا من مساء اليوم من خلال نخبة من موجهي ومعلمي المواد الدراسية المختلفة المتميزين والتي جرى التنسيق معهم بعد استطلاع رأي ومطالب الطلاب في معلمي هذه المواد الدراسية.

ولفت سيد، إلى أن المراجعات تبدأ اليوم على النحو التالي ومن خلال الروابط الإلكترونية التالية:

مراجعة مادة الرياضيات الصف السادس الابتدائي مع مصطفى هاشم محمد الساعة ٧ مساء

https://2u.pw/AvlfpRL

مراجعة مادة لغة عربية للصف السادس الابتدائي مع محمد سيد احمد سيد الساعة ٩ مساء

https://2u.pw/PSkFyoK

المرحلة الإعدادية

مراجعة مادة اللغة العربية الصف الاول الإعدادي مع هيثم حمدي حسين الساعة ١٠ مساء

https://2u.pw/dy8doNj

مراجعة مادة العلوم الصف الثاني الاعدادي مع مي محمد عبد اللطيف الساعة ٨ مساء

https://2u.pw/5tnyJhY

مراجعة مادة الرياضيات للصف الثالث الاعدادي مع اشرف مكرم محمد الساعة ١٠ مساء

https://2u.pw/0RYdfOF

المرحلة الثانوية

مراجعة مادة جغرافيا الصف الأول الثانوي مع عز الدين عمر محمد عمر الساعة ٧ مساء

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html...

مراجعة جغرافيا الصف الثالث الثانوي مع عادل نصر أحمد عبد الصمد الساعة ٩ مساء

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html...

مراجعة جيولوجيا الصف الثالث الثانوي مع ناصر مسلم سليمان الساعة ٩ مساء

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html...

(بعد تحميل برنامج team,s تسجيل دخول اضغط على الرابط وكتابة اسمك كضيف )

للتعرف على جدول الاسبوع القادم والمواعيد من خلال رابط المنصة

https://livestream.moe.gov.eg/login

والدخول بالايميل الموحد للطالب

او الدخول لجروب الواتس الخاص بمركز التطوير التكنولوجي بالوادي الجديد

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