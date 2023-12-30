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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد اجتماع الأرامل بالإيبارشية

ارشيف
ارشيف
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تفقد صباح اليوم،  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الأرامل بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

حضر اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، والأخت ماري فرانسوز، من راهبات قلب يسوع المصريات.

وألقى المطران عظة روحية للحاضرين بعنوان "الفرح بعد الألم"، كما تضمن الاجتماع أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، بالإضافة إلى الاحتفال بختام العام الميلادي الحالي.

وفي الختام، هنأ راعي الإيبارشية جميع الحاضرين، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي 

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