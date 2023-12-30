الدوري الإنجليزي.. لوتون تاون يعتمد على دفاع صلب أمام تشيلسي

أعلن جيمس شي مدرب لوتون تاون، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب كينلورث رود، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تشكيل لوتون تاون دفاعيًا بشكل واضح، حيث فضل شي الاعتماد على أربعة مدافعين، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين في الوسط، لمحاولة إيقاف هجوم تشيلسي القوي، ويأمل الفريق تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوز، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبدأ لوتون تاون المباراة تشيلسي أمام بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: طوماس كامينسكي

الدفاع: تيدين مينجي، جبريل أوشو، أماري بيل، عيسى كابوري

الوسط: روس باركلي، ألفي دوتي، اندروس تاونسيند، جاكوب براون

الهجوم: إليجاه اديبايو

ويحتل لوتون تاون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر، برصيد 25 نقطة.